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Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов. Об этом в среду, 1 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

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«По итогам разговора [президента России Владимира Путина] с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами», — заявил Лавров.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом. Он добавил, что существует необходимость в очищенном от мин коридоре.

В тот же день Лавров отметил, что от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

30 мая Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине и в Донбассе и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Российский лидер отметил готовность РФ содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. Он уточнил, что соглашение с РФ нужно, чтобы использовать морские пути.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры.

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