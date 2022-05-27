В США отвергли снятие санкций с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины

Соединенные Штаты не рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины. Об этом 26 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На брифинге для журналистов она отрицательно ответила на вопрос, обсуждает ли Белый дом снятие санкций с России, если та поможет транспортировать зерно с Украины.

«Нет. Таковых нет», — исключила она.

По мнению представителя Белого дома, трудности экспорта продовольствия из Украины возникли из-за действий России.

«Это дело рук России. Это на России», — подчеркнула она.

В заключение, пресс-секретарь Белого дома потребовала от России обеспечения возможности экспорта зерна Украины через порты Черного моря.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения России западными странами в блокировании поставок зерна. По его словам, Запад сам принял меры, которые привели к блокировке поставок зерна из Украины в Африку.

Днем ранее Великобритания выступила против снятия антироссийских санкций в обмен на разблокировку вывоза зерна с Украины.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

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