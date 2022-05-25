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Британия выступила против идеи снять санкции с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины

Министр Уоллес: Британия против снятия санкций с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Великобритания выступает против снятия антироссийских санкций в обмен на разблокировку вывоза зерна с Украины. Об этом в среду, 25 мая, сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишет агентство Reuters.

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Выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в Мадрид, Уоллес заявил, что Москва должна «поступить правильно» и позволить судам осуществлять поставки зерна.

Министр также поддержал идею сопровождения судов с украинским зерном кораблями стран черноморского региона, в частности Турции.

Накануне Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова ежедневно предоставлять Украине необходимые гуманитарные коридоры, что и делает на постоянной основе. Между тем, как отметил дипломат, решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе снятия санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транcакции.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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