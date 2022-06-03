Второй российский мобильный оператор появится в Херсонской области к 1 июля

Еще один, второй по счету, российский мобильный оператор начнет работу в Херсонской области к 1 июля, третий — к 1 августа. Об этом 3 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

«Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй — до 1.08.2022», — написал он.

30 мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе. На следующий день на российскую мобильную связь и интернет перешли и Херсонская и Запорожская области.

Корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь рассказал, что за российскими сим-картами в Херсоне выстроились огромные очереди. Сотрудники, которые продают сим-карты, заявили, что точное количество людей, которые их приобрели, сложно посчитать.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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