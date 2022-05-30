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Херсонская область оказалась без связи из-за обстрелов ВСУ

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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В Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Более 0,5 млн человек оказались без связи», — написал Стремоусов в Telegram-канале администрации.

Также в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий попросил РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев.

«Нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми <…> Мы обращаемся к РФ, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время, мы надеемся, эта связь будет восстановлена», — заявил журналистам Балицкий.

27 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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