В Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7». По моей информации там уже работают новые операторы связи», — сообщил Крючков в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов 26 мая сообщил, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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