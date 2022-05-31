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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь
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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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На российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области, подконтрольные российским Вооруженным силам. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Военно-гражданская администрация Херсонской области в понедельник обращалась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе. Обращение поступило после того, как в результате обстрелов украинскими боевиками был перебит кабель телефонной связи. Это привело к серьезной аварии на магистральной сети. В результате жители Херсонской и Запорожской областей остались без связи.

«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути, это конец украинской пропаганде, башни вранья [президента Украины Владимира] Зеленского пали», — заявил Крючков «РИА Новости».

Он вспомнил подобный опыт Крыма, когда Киев отключил весь регион от мобильной связи, что, по его словам, помогло быстро решить проблему в пострадавших областях сейчас.

Ранее в регионах функционировали и российские, и украинские операторы сотовой связи.

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. 6 мая власти края заявили, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города. С этой даты область перешла на обращение в рублях.

28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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