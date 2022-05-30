Херсонская область обратилась к РФ за помощью в восстановлении связи

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области обратилась к РФ за помощью в восстановлении сотовой связи. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщается в Telegram-канале властей региона.

«ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области. Это жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами», — говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что несколько десятков тысяч жителей Херсонской области уже перешли на SIM-карты мобильных операторов РФ. По его словам, в регионе будут работать три мобильных оператора.

Ранее в этот день Стремоусов заявил, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Также в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий попросил РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев.

27 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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