Авдеевский коксохимический завод может стать новой «Азовсталью». Таким предположением поделился 3 июня командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Ополченец подчеркнул, что боевикам дадут время покинуть территорию комбината и сдаться и после того, как время выйдет, их не будут ждать.

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Если они не уйдут, они там и останутся», — заявил Авидзба в беседе с «РИА Новости».

О полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе стало известно 20 мая. При этом в Минобороны РФ предлагали украинским формированиям сдаться еще в середине апреля из-за катастрофического положения на заводе. По информации ведомства, в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих, находившихся на «Азовстали». Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в российском оборонном ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

Ранее, в четверг, 2 июня, стало известно, что силы ДНР подавили попытки прорыва украинских войск в районе Авдеевки и Новомихайловки. По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, противник понес большие потери на этих направлениях.

По его словам, при неудачных попытках прорыва в Авдеевке украинские боевики потеряли порядка 70 человек убитыми и три танка. При этом во время попытки прорыва в районе Новомихайловки были ликвидированы 15 украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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