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В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла пенсионерка

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Донецке пенсионерка погибла в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по ул. Углегорской погибла женщина 1944 года рождения», — сообщает штаб в своем Telegram-канале.

Обстрелам в субботу подверглись и другие города ДНР: Горловка и Пантелеймоновка. Ранены мирные жители.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате обстрела украинских боевиков на ж/д станции Байрак ранена мирная жительница. ‹...› Украинские боевики атаковали Пантелеймоновку, по ул. Островской, ранена мирная жительница», — сообщили в штабе теробороны ДНР.

Ранее, в субботу, сообщалось, что украинские войска выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку.

3 июня в Горловке погиб один житель и один был ранен из-за обстрела украинских войск.

До этого, 2 июня, они также обстреляли поселок Пантелеймоновку и город Ясиноватую из РСЗО «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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