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В Горловке один житель погиб и один ранен из-за обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Один мирный житель погиб и один ранен из-за обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 3 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела погиб мужчина и получила ранение женщина», — говорится в сообщении.

Город Горловка расположен на северо-востоке ДНР. С 2014 года рядом с ним проходит линия соприкосновения. Почти каждый день из-за обстрелов ВСУ в Горловке фиксируются повреждения домов и городской инфраструктуры, гибнут мирные жители.

Накануне стало известно о гибели одного гражданского лица в Горловке из-за обстрелов ВСУ. Сообщалось, что ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения.

1 июня ВСУ также обстреливали населенный пункт, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен. Как указал мэр Иван Приходько, украинские войска подвергли обстрелу Калининский район города. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что подразделения ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов.

В тот же день сообщалось, что за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения. Кроме того, украинские националисты выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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