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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из «Градов»

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив в общей сложности 10 снарядов. Об этом 2 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Кроме того, украинские войска в 9.05 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой. По данным СЦКК, это уже третий обстрел Ясиноватой со стороны Авдеевки за сутки. В 8.55 ВСУ также выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка.

Всего за прошедшие сутки, по данным представительства, подразделения украинских военных 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

«Поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram.

Накануне украинские войска также выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Донецку. А кроме того, обстреляли населенные пункты Авдеевка и Ясиноватая в ДНР. По ним было выпущено 10 мин калибром 120 мм.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения. Кроме того, украинские националисты выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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