Украинские войска выпустили 10 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Донецку. Об этом в среду, 1 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 08.10 (совпадает с московским) населенный пункт Пески — Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день украинские боевики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Ясиноватая в ДНР. По ним было выпущено 10 мин калибром 120 мм.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения. Кроме того, украинские националисты выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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