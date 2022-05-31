Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Донецку 50 ракет из «Града»
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по городу Ясиноватая и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 31 мая заявило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«11:20 (мск — Ред.) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; 11.20 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Город Ясиноватая расположен в 25 км к северу от Донецка, в нем находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется силами ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Ранее, 28 мая, представительство ДНР сообщило о том, что ВСУ выпустили 10 ракет в сторону города Ясиноватая.
29 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска за пять минуть обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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