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ВСУ выпустили 10 снарядов из «Града» по направлению Ясиноватой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из БМ-21 «Град», выпустив десять ракет. Об этом в субботу, 28 мая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 22:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ21 «Град», — уточнили в представительстве в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день со стороны позиций украинских военных в Авдеевке было выпущено шесть ракет по Ясиноватой.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК зафиксировало со стороны ВСУ обстрел Еленовки и Горловки, применена артиллерия калибром 122 мм, выпущено пять снарядов. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщили в Следственном комитете России, установлены личности еще нескольких командиров вооруженных сил Украины, которые причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса. По информации ведомства, возбуждено еще семь уголовных дел по статье за «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов». Также уголовные дела были заведены в отношении лиц, которые уже являются фигурантами других дел.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

Также в субботу журналист телеканала Леонид Китрарь «Известий» показал кадры последствий обстрела украинскими военными ракетой «Ураган» поселка Чернобаевка в пригороде Херсона.

Ранее, 24 мая, украинские войска обстреляли город Ясиноватая ракетами из БМ-21 «Град» дважды за 10 минут, под обстрел попала мирная жительница, она получила ранение. На кадрах виден разрушенный дом, постройки и разбитые окна, кроме того, лежат остатки ракет, разорвавшихся на участке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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