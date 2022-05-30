В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая

Текстовая трансляция



Свыше девяти тысяч граждан Украины въехали в Румынию за последние сутки, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны.



Сухогруз типа "Славутич", ставший первым судном, зашедшим в Мариуполь после завершения в городе боевых действий, завершил погрузку, сообщил ТАССу представитель администрации порта.



Три человека, по предварительным данным, ранены при взрыве автомобиля в центре Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в администрации города.







Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за рубежом, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин. По его словам, речь идёт, в частности, о сносе советских памятников.



Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, уже больше недели удерживаясь у этой отметки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).











Более 11,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.



Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики (в составе Духовного собрания мусульман России, ДСМР) намерено создать медресе для обучения богословов в ЛНР. Об этом в понедельник рассказал ТАСС муфтий ЛНР, имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров.



Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Медики Ленинградской области отправились в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, где проведут около месяца и обследуют горожан, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Проезд в Херсонскую область из регионов Украины, подконтрольных киевским властям, открыт, но на сегодня он небезопасен из-за военных действий, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.



К Sony PlayStation подали иск на ₽280 млн из-за остановки работы в России, передает РБК. 28 истцов подали коллективный иск к Sony PlayStation на 280 млн руб.



Аграрии Херсонской области начнут полномасштабную уборку озимых зерновых культур ориентировочно 20 июня, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.



Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом Луганской народной республики, сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства сибирского региона.



В Москве началось голосование на портале "Активный гражданин" по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США в РФ. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, варианты названий посвящены защитникам и героям Донбасса.



Возможность вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем нереальна. Единственное, на что она может претендовать, - на ускоренную процедуру принятия в Европейский союз, но и эта перспектива пока чисто гипотетическая, сообщил в понедельник ТАСС директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи, говоря об ожиданиях от июньского саммита НАТО.



Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "оккупацией" время нахождения региона под контролем киевского режима.



Власти итальянской Гориции дали организаторам музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера возможность пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, теперь мероприятие теряет огромную часть своего авторитета, заявил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна (Rodolfo Ziberna).