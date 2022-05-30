 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В центре Мелитополя произошел взрыв
Мир
Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ
Мир
ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале
Мир
В Японии спрогнозировали рост цен более чем на 8 тыс. продуктов
Наука
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Мир
МЧС России за пять дней доставило более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс
Мир
Власти Южной Кореи заявили об отмене ряда импортных пошлин
Мир
В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза
Мир
Украинцы оказались низшей категорией в форме США по эвакуации раненых
/

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мелитополе (Запорожская область) прогремел мощный взрыв: у жителей города дрожали окна и стены в домах. В администрации Херсонской области время нахождения региона под контролем киевского режима называют «оккупацией». Исполнителей из России не допускают выступать в Италии. Возможность вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем нереальна, заявляют эксперты. Регионы России берут шефство над областями Луганской народной республики. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:34
Свыше девяти тысяч граждан Украины въехали в Румынию за последние сутки, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны.
Сегодня, 09:30
Сухогруз типа "Славутич", ставший первым судном, зашедшим в Мариуполь после завершения в городе боевых действий, завершил погрузку, сообщил ТАССу представитель администрации порта.
Сегодня, 09:18
Три человека, по предварительным данным, ранены при взрыве автомобиля в центре Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за рубежом, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин. По его словам, речь идёт, в частности, о сносе советских памятников.
Сегодня, 09:08
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, уже больше недели удерживаясь у этой отметки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:00
Более 11,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
Сегодня, 08:59
Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики (в составе Духовного собрания мусульман России, ДСМР) намерено создать медресе для обучения богословов в ЛНР. Об этом в понедельник рассказал ТАСС муфтий ЛНР, имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров.
Сегодня, 08:50
Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:49
Медики Ленинградской области отправились в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, где проведут около месяца и обследуют горожан, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сегодня, 08:38
Проезд в Херсонскую область из регионов Украины, подконтрольных киевским властям, открыт, но на сегодня он небезопасен из-за военных действий, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:37
К Sony PlayStation подали иск на ₽280 млн из-за остановки работы в России, передает РБК. 28 истцов подали коллективный иск к Sony PlayStation на 280 млн руб.
Сегодня, 08:37
Аграрии Херсонской области начнут полномасштабную уборку озимых зерновых культур ориентировочно 20 июня, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:36
Новосибирская область возьмет шефство над Беловодским районом Луганской народной республики, сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства сибирского региона.
Сегодня, 08:35
В Москве началось голосование на портале "Активный гражданин" по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США в РФ. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, варианты названий посвящены защитникам и героям Донбасса.
Сегодня, 08:34
Возможность вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем нереальна. Единственное, на что она может претендовать, - на ускоренную процедуру принятия в Европейский союз, но и эта перспектива пока чисто гипотетическая, сообщил в понедельник ТАСС директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи, говоря об ожиданиях от июньского саммита НАТО.
Сегодня, 08:34
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал "оккупацией" время нахождения региона под контролем киевского режима.
Сегодня, 08:10
Власти итальянской Гориции дали организаторам музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера возможность пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, теперь мероприятие теряет огромную часть своего авторитета, заявил РИА Новости мэр Гориции Родолфо Дзиберна (Rodolfo Ziberna).
Сегодня, 08:10
Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Доломитное, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022