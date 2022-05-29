Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за пять минуть обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по космической: 07:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): три поражения калибром 122 мм; 07:45 – населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпуск шести снарядов калибром 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

В результате обстрела Петровского района Донецка без энергоснабжения остались более 2 тыс. абонентов населенных пунктов Александровка и Кременец.

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С момента провозглашения ДНР независимости от Киева в 2014 году, как отметили в представительстве, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

В этот же день корреспонденты «Известий» побывали в районе здания бывшего коксохимического завода в Донецке. Здание завода пострадало накануне при обстреле в Кировском районе Донецка. На кадрах видно, что недалеко от здания завода лежат украинские снаряды. По словам очевидцев, сначала с территории завода был замечен дым, также были слышны разрывы. Все длилось около 30–40 минут, а затем стихло.

В субботу сообщалось, что обстрелу подверглись четыре населенных пункта республики. В течение 15 минут были обстреляны поселки Еленовка, Озеряновка, города Ясиноватая и Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрелы были зафиксированы с 19:30 мск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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