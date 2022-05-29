Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья готовы передать военным ВС РФ морскую базу в Бердянске
Мир
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
Армия
Командующий РВСН заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармату»
Общество
Новый поезд из Адлера в Крым запустят с 1 июня
Спорт
Шестеркин оформил ассистентский дубль в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной»
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине
Мир
Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа
Сюжет:

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска за пять минуть обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Линия» жизни: как идут бои в 10 км от центра Донецка
За восемь лет в районе Авдеевки и Песков создали сотни укреплений и районов обороны

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по космической: 07:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): три поражения калибром 122 мм; 07:45 – населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпуск шести снарядов калибром 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

В результате обстрела Петровского района Донецка без энергоснабжения остались более 2 тыс. абонентов населенных пунктов Александровка и Кременец.

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С момента провозглашения ДНР независимости от Киева в 2014 году, как отметили в представительстве, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

В этот же день корреспонденты «Известий» побывали в районе здания бывшего коксохимического завода в Донецке. Здание завода пострадало накануне при обстреле в Кировском районе Донецка. На кадрах видно, что недалеко от здания завода лежат украинские снаряды. По словам очевидцев, сначала с территории завода был замечен дым, также были слышны разрывы. Все длилось около 30–40 минут, а затем стихло.

В субботу сообщалось, что обстрелу подверглись четыре населенных пункта республики. В течение 15 минут были обстреляны поселки Еленовка, Озеряновка, города Ясиноватая и Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрелы были зафиксированы с 19:30 мск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022