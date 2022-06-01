Боевики Украины выпустили 10 мин калибром 120 мм по Ясиноватой

Украинские боевики в среду, 1 июня, обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что огонь по населенным пунктам Авдеевка и Ясиноватая был зафиксирован в 06.15 мск.

«Выпущено 10 мин калибром 120 мм», — говорится в заявлении СЦКК в Telegram-канале.

Город Ясиноватая расположен в 25 км к северу от Донецка, в нем находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Накануне сообщалось, что за сутки в республике из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения.

Кроме того, украинские националисты выпустили по городу Ясиноватая и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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