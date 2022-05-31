В ДНР два человека погибли и пять пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

Во вторник, 31 мая, в Донецкой Народной Республике (ДНР) пять человек пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск. По данным штаба территориальной обороны ДНР, еще два человека погибли.

Ранее во вторник в штабе теробороны ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка. Тогда сообщалось о гибели женщины и ребенка 2017 года рождения.

Также в этот день стало известно, что украинские националисты выпустили по городу Ясиноватая и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

29 мая в штабе теробороны республики сообщили о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в Макеевке. Мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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