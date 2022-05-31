Женщина погибла при обстреле Макеевки со стороны Украины

Женщина погибла при обстреле населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по улице Кировоградской погибла женщина», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в Макеевке погиб ребенок при обстреле ВФУ.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее в тот же день в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

По данным представительство ДНР в СЦКК, за 100 дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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