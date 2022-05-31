Реклама
Прямой эфир
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области
Мир
Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя
Мир
В МИД РФ заявили о тысяче экстремистских происшествий у российских посольств
Мир
Шольц заявил о планах сделать бундесвер самой большой армией в Европе
Мир
На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков
Происшествия
Предприятие в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа нидерландской GasTerra
Мир
В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Запорожской области перешли на российскую связь
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Сюжет:

Женщина погибла при обстреле Макеевки со стороны Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина погибла при обстреле населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

На «Азовстали» нашли еще несколько украинских боевиков. Спецоперация на Украине 31 мая 2022 года. Онлайн-трансляция
Как развиваются события в ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»

«В результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по улице Кировоградской погибла женщина», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в Макеевке погиб ребенок при обстреле ВФУ.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее в тот же день в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

По данным представительство ДНР в СЦКК, за 100 дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022