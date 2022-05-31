Спецоперация на Украине 31 мая 2022 года. Онлайн-трансляция

В республиках Донбасса и на Украине продолжается специальная операция России. Украинские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе школы и жилые дома в Донецке и Макеевке. От националистов освобождаются Авдеевка, Марьинка, Пески, Ясиновая, Славянск и другие населенные пункты. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ массово уничтожают опорные пункты, технику и склады с боеприпасами, в том числе поступившими из-за границы. Проходит зачистка Северодонецка и Лисичанска. Запад рассматривает очередной пакет санкций против Российской Федерации, нанося ущерб экономике стран ЕС. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, все подробности — в текстовой трансляции «Известий».