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Спецоперация на Украине 31 мая 2022 года. Онлайн-трансляция

Как развиваются события в ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В республиках Донбасса и на Украине продолжается специальная операция России. Украинские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе школы и жилые дома в Донецке и Макеевке. От националистов освобождаются Авдеевка, Марьинка, Пески, Ясиновая, Славянск и другие населенные пункты. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ массово уничтожают опорные пункты, технику и склады с боеприпасами, в том числе поступившими из-за границы. Проходит зачистка Северодонецка и Лисичанска. Запад рассматривает очередной пакет санкций против Российской Федерации, нанося ущерб экономике стран ЕС. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, все подробности — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 21:32
Уволенный Зеленским глава СБУ Харьковской области Роман Дудин рассказал о фейках Киева. По его словам, видеоролик, где украинские военные выходят к границе с Россией и ставят там пограничный столб, снимался специально для президента Украины. Дудин отметил, что в ходе съемок представители украинской теробороны наткнулись на российских пограничников, в перестрелке потеряли семь человек: четверо были убиты, трое ранены.
Сегодня, 21:28
Пленный командир бригады ВСУ Сергей Волынский (по прозвищу Волына) рассказал о последних днях осады «Азовстали».
Сегодня, 21:26
На Украине предложили запретить публичное использование российской музыки.
Сегодня, 17:05
Немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии. Ульрих Хайден вернулся в ФРГ спустя 30 лет жизни в Москве. Он отметил большое количество мер безопасности в преддверии Дня Победы. Полицейских следили за тем, чтобы выполнялись запреты на ношение георгиевских ленточек, демонстрацию флагов с российскими и украинскими отсылками, исполнение русских военных песен.
Сегодня, 17:00
На Украине призвали срочно минировать Киев, Сумы и Чернигов.
Сегодня, 16:20
Войска ДНР заявили о продвижении в сторону Славянска, в окрестностях которого идут бои.
Сегодня, 15:31
ВСУ обстреливают освобожденные кварталы Северодонецка. Как это выглядит изнутри, увидел попавший в город корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
Сегодня, 14:49
72% россиян поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, следует из опроса ВЦИОМ.
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