Военкор «Известий» показал жизнь в городе Ясиноватая

Одна из самых горячих точек на линии фронта в Донбассе сегодня — город Ясиноватая. Специальный корреспондент «Известий» побывал там и увидел, что такое жизнь на линии фронта.

Ясиноватая — компактный, зеленый и, наверное, очень уютный город, рассказал корреспондент. Однако, по его словам, точного представления об этом составить пока невозможно, поскольку с февраля пулеметные пули украинских военных свистели здесь прямо в центре — до окопов было каких-то два километра. Сегодня линия соприкосновения чуть отодвинута — до трех километров, стало известно корреспонденту.

Глава города — Дмитрий Станиславович Шевченко. На телефон ему каждые 10 минут приходят сообщения о ситуации в разных концах города.

«Вот так — три месяца», — констатирует он.

После очередного отдаленного хлопка за окном объясняет, что, судя по звуку, в микрорайон Центральный прилетел снаряд, примерно 1 км от города.

По его словам, в Ясиноватой вот от таких «хлопков» погибло более 20 мирных жителей, 50 ранены. Кого-то смертельный металл настиг дома, кого-то у колодца, кого-то на рабочем месте — в железнодорожном депо или машиностроительном цехе, а кого-то на той самой «дороге жизни». В городе разбито более 1 тыс. зданий, включая все социальные объекты, рассказал Шевченко.

В Ясиноватской центральной районной больнице лежат раненые — гражданские и военные. Сама больница несколько дней назад также попала под обстрел — выбило окна, повредило резервный генератор, сгорел автомобиль одного из врачей.

Ясиноватая, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить, заметил журналист. Из 10 аптек работают четыре. Есть трудности с доставкой продуктов (не все водители соглашаются сюда ехать), но вопрос решается, люди не голодают. В 25 точках города постоянно наполняются бочки с питьевой водой. Последствия обстрелов каждый день по мере возможности устраняют специально созданные аварийные бригады.

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