Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле школ в Донецке

Всем пострадавшим в результате обстрела школ в Донецке со стороны украинских войск оказывается медицинская помощь. Об этом 30 мая рассказал врач городской больницы.

«На данный момент мы приняли больше 10 человек. Сейчас они находятся на стадии обследования. Уже оказывается помощь тяжелораненым в противошоковой палате. <...> Всем оказывается медицинская помощь», — рассказал медик.

Одна из пострадавших рассказала о моменте обстрела. Девушка сидела во время перемены за компьютером в кабинете, в котором помимо нее находились еще шесть человек, когда произошел резкий хлопок.

«Резкий хлопок, полетела рама на меня, стена, окно, пыль. <...> Побежала, увидела, что кровь течет, двери валяются. <...> Стены нет. А эта стена как раз была, где мой кабинет», — вспоминает девушка.

Еще одна пострадавшая, получившая осколочные ранения в ногу, колено и бровь, рассказала, что всё произошло неожиданно.

«Я вообще сидела писала возле окошка спокойно. Полная тишина, нигде ни одного выстрела. Один хлопок — меня снесло под парту. Я никуда не двигалась, увидела, что рядом со мной лежала Алена. Она пыталась бежать и кричать: «Встаем!». Но я понимала, что может быть второй хлопок. Он был. Меня просто накрыло рамой, стеклом. Я потерялась буквально на одну-две минуты. Когда поднялась — начала двигаться и искать девчонок <...> Нас, наверное, Бог бережет», — рассказала другая пострадавшая.

Девушки рассказали, что на место сразу приехали скорая, МЧС и военные, которые оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь.

О том, что в результате обстрела в Донецке повреждены две школы и гимназия, ранее в этот день сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В настоящее время известно о шести погибших и 14 раненых. Среди погибших — подросток 2009 года рождения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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