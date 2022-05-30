Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до шести

Число погибших при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до шести, ранены 14 человек. Об этом 30 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шесть погибли и 14 получили ранения», — говорится в сообщении.

Среди погибших — подросток 2009 года рождения.

Об обстреле в городе стало известно утром 30 мая. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате инцидента были повреждены две школы и гимназия.

«Известия» опубликовали кадры с места происшествия. На видеозаписи заметны клубы дыма над домами на территории, куда попал снаряд. На помощь людям выехала бригада медработников.

Также показаны разрушенное здание и осколки от снаряда.

Накануне украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Погибла мирная жительница, еще один человек получил ранение. Кроме того, был обстрелян Буденовский район города.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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