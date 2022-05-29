В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы при обстреле Донецка

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела погибла мирная жительница, сообщил в воскресенье, 29 мая, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела по улице Куйбышева, дом 188, погибла женщина», — говорится в Telegram-канале штаба.

Также в результате обстрела ранен мирный житель.

Ранее в воскресенье стало известно о гибели мирного жителя и еще одном раненом в городе Макеевка, который обстреляли украинские военные. Отмечалось, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

В этот же день в народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. Всего за сутки противник выпустил 239 снарядов из минометов и реактивных систем залпового огня «Град».

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за 100 дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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