Опубликованы кадры с места обстрела Донецка

«Известия» публикуют кадры с места обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). По последним данным, в результате атаки 30 мая погибли шесть человек, еще 14 ранены.

На кадрах с места происшествия видно, как в районе, куда попал снаряд, над домами появились клубы дыма. На помощь людям выехала бригада медиков. Позже местный житель показал военным осколки от снаряда, которые удалось собрать.

Ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две школы и гимназия были повреждены в городе в результате обстрела ВСУ, есть раненые и погибшие. Среди погибших — подросток 2009 года рождения. Известно, что повреждения получили классическая гуманитарная гимназия, а также школы № 5 и 22.

Тогда же источник в администрации Мелитополя в Запорожской области рассказал о трех пострадавших в результате взрыва машины, припаркованной неподалеку от одного из зданий администрации в центре города. Отмечалось, что центр города заполнили клубы черного дыма. Случившееся назвали терактом.

В этот же день жители Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, как они живут под обстрелами ВСУ, которые продолжают наносить удары по городу. В любой момент человека в Горловке может разорвать на части, даже на приеме у медиков в местной поликлинике. Недавно снаряд влетел туда прямо в крышу. При этом покидать город никто из жителей не хочет, люди верят, что поражение Украины не за горами.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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