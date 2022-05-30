Источник сообщил о трех раненых в результате взрыва в Мелитополе

Источник в администрации Мелитополя в понедельник, 30 мая, рассказал о трех пострадавших в результате взрыва машины, припаркованной неподалеку от одного из зданий городской администрации в центре города.

«В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Причины взрыва не называются.

Сообщается об оцеплении площади Победы и усилении охраны зданий органов местной власти.

Взрыв прогремел в 7:40 в понедельник, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Отмечалось, что центр города заполнили клубы черного дыма.

Рогов назвал случившееся терактом. Кроме того, он заявлял о контроле более 70% Запорожья Вооруженными силами РФ. По его словам, военные и представители властей Украины, сохраняющие контроль над частью региона, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой Народной Республики и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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