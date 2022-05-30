В центре Мелитополя произошел взрыв

Утром 30 мая прогремел взрыв в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

«Сегодня около 07:40 в самом центре города, в Мелитополе, прогремел мощный взрыв», — сообщил Рогов.

Он добавил, что жители домов на нескольких улицах заметили дрожание окон и стен. В центре Мелитополя видны клубы черного дыма.

Пока не известно, есть ли в результате взрыва пострадавшие. Произошедшее Рогов назвал «терактом» и заявил, что причиной случившегося является правящий режим президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне жители Донецка рассказали корреспонденту «Известий» об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по площади Буденного в городе. Как сообщил местный мужчина, во время происшествия он стоял на балконе жилого дома и насчитал около 10 снарядов.

Днем ранее украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе Донецк и Ясиноватую.

29 мая также стало известно, что один мирный житель погиб и еще один ранен в результате взрыва украинского снаряда, выпущенного украинскими военными по городу Макеевка в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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