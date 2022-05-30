Реклама
Прямой эфир
Мир
В центре Мелитополя произошел взрыв
Мир
Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ
Мир
ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале
Мир
В Японии спрогнозировали рост цен более чем на 8 тыс. продуктов
Наука
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Мир
МЧС России за пять дней доставило более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс
Мир
Власти Южной Кореи заявили об отмене ряда импортных пошлин
Мир
В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза
Мир
Украинцы оказались низшей категорией в форме США по эвакуации раненых
Сюжет:

В центре Мелитополя произошел взрыв

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 30 мая прогремел взрыв в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Сегодня около 07:40 в самом центре города, в Мелитополе, прогремел мощный взрыв», — сообщил Рогов.

Он добавил, что жители домов на нескольких улицах заметили дрожание окон и стен. В центре Мелитополя видны клубы черного дыма.

Пока не известно, есть ли в результате взрыва пострадавшие. Произошедшее Рогов назвал «терактом» и заявил, что причиной случившегося является правящий режим президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне жители Донецка рассказали корреспонденту «Известий» об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по площади Буденного в городе. Как сообщил местный мужчина, во время происшествия он стоял на балконе жилого дома и насчитал около 10 снарядов.

Днем ранее украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе Донецк и Ясиноватую.

29 мая также стало известно, что один мирный житель погиб и еще один ранен в результате взрыва украинского снаряда, выпущенного украинскими военными по городу Макеевка в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022