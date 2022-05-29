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Жители Донецка рассказали об ударе ВСУ по площади Буденного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке жители рассказали корреспонденту «Известий» об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по площади Буденного в городе.

Как сообщил местный мужчина, во время происшествия он стоял на балконе жилого дома и насчитал около 10 снарядов.

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«Не понял, куда ударило, посыпались осколки», — сказал он.

Также женщина с дочкой рассказали, как во время инцидента находились в ближайшем кафе. По их словам, во время серии ударов горожане испугались и начали бежать в укрытия.

Еще одна жительница во время инцидента находилась на кухне. Когда она услышала взрыв, увидела, как поднялся столб пыли, и вместе с мужем и свекровью отправилась в подвал.

«Когда вышла, увидела: на площади стояла скорая помощь, двоих людей забирала», — сказала она, отметив, что слышала, как по площади ударило снарядами около трех раз.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики 29 мая уточнили, что в результате обстрела ВСУ погибла женщина, пострадали три человека. На кадрах с места видна образовавшаяся от упавшего снаряда глубокая воронка. По словам Григорьева, один снаряд попал в жилой дом.

Накануне украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк и город Ясиноватая.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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