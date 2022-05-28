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Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе Донецк. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как уточняется, под обстрелы попали поселки Еленовка и Озеряновка, город Ясиноватая, Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град». Под обстрелы ракетами «Град» попал только город Ясиноватая.

Обстрелы были зафиксированы с 19:30 мск.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую из «Градов» также в этот день в 18:16, 13:50 и 9:45. Всего за эти три раза было выпущено 14 ракет.

28 мая журналист телеканала «Известия» Леонид Китрарь показал последствия обстрела украинскими военными поселка Чернобаевка в пригороде Херсона. На кадрах виден разрушенный дом и постройки. Также лежат остатки ракет, разорвавшихся на участке. Местная жительница рассказала о том, как начался обстрел. Когда она обнаружила ракету «Ураган», сообщила об этом в военно-гражданскую администрацию Чернобаевки.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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