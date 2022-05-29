В Макеевке от взрыва украинского снаряда погиб мирный житель

Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Об сообщил в воскресенье, 29 мая, Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате удара ВСУ погиб мирный житель, рядом была ранена женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее в воскресенье в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Всего за сутки противник выпустил 239 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также минометов.

По данным представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за сто дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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