Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья готовы передать военным ВС РФ морскую базу в Бердянске
Мир
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
Армия
Командующий РВСН заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармату»
Общество
Новый поезд из Адлера в Крым запустят с 1 июня
Спорт
Шестеркин оформил ассистентский дубль в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной»
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине
Мир
Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа
Сюжет:

В Макеевке от взрыва украинского снаряда погиб мирный житель

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один мирный житель погиб и еще один ранен в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Об сообщил в воскресенье, 29 мая, Штаб территориальной обороны ДНР.

Пошли по дуге: как ломали оборону Светлодарска
По угрозой окружения ВСУ отступили из важного города в ДНР

«В результате удара ВСУ погиб мирный житель, рядом была ранена женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее в воскресенье в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждено 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Всего за сутки противник выпустил 239 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также минометов.

По данным представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за сто дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022