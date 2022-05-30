Жители Горловки рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по городу Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), жители которой каждый день получают удары по своей территории сразу с трех сторон. Как рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 30 мая, город сейчас живет между трех огней, оказавшись зажатым в выступе фронта между Авдеевкой и Светлодарском, а дорога до него — смертельно опасна, так как ее простреливают снайперы нацбатальонов.

Главврач в больнице Горловки Нелли Якуненко является и администратором, и медицинским специалистом, и психотерапевтом для пациентов. Одному из больных накануне ампутировали ноги. Другому же мужчине ноги, наоборот, спасли. Но разговаривать с пациентом очень сложно, так как он почти не слышит из-за контузии.

Как отметил корреспондент «Известий», Горловка, Макеевка и Ясиноватая — это места, в которых каждый вновь приехавший человек пугается всего, даже хлопков открывающихся дверей. А вот местные жители там отличаются «железобетонным спокойствием». И спустя восемь лет желают только одного: чтобы тех, кто их обстреливает, прогнали как можно подальше от их городов.

В любой момент человека в Горловке может разорвать на части. Даже на приеме у медиков в местной поликлинике. Недавно снаряд влетел прямо в крышу.

При этом истории счастливых спасений и обретений второй жизни также нередки. Одна женщина, например, вышла в другую комнату, когда фасад дома вздрогнул от взрыва. А Александр, которому врачи спасли ноги, говорит, что неведомый голос в голове приказал ему не двигаться с места, прежде чем в тот же фасад ударил второй снаряд. Почти все собеседники на вопрос, не хотят ли они уехать из Горловки и не надоела ли им такая жизнь, ответили, что будут ждать развязку, когда фронт отодвинется на запад. В том, что это произойдет, ни у кого нет сомнений.

Ранее в этот же день сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Гольмовский на севере Горловки. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Накануне житель Горловки рассказал корреспонденту «Известий» об обстреле со стороны ВСУ. Он считает, что его спасло то, что он успел присесть и укрыться на балконе. Снарядами была разрушена его квартира.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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