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Пострадавший житель Горловки рассказал об украинском обстреле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Горловки (ДНР) рассказал корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву об обстреле со стороны ВСУ. По словам мужчины, его спасло то, что он успел присесть и укрыться на балконе. Снарядами разрушило его квартиру.

В результате обстрела мужчина лишился части ног, но при этом не унывает.

«Живой, и слава Богу», — отметил он.

Украинские военные регулярно наносят удары по жилым кварталам. Ранее, 29 мая, корреспондент «Известий» показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики 29 мая, в результате обстрела ВСУ погибла женщина, пострадали еще три человека.

Из-за обострения ситуации в Донбассе вследствие действий украинских националистов РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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