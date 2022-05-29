Пострадавший житель Горловки рассказал об украинском обстреле
Житель Горловки (ДНР) рассказал корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву об обстреле со стороны ВСУ. По словам мужчины, его спасло то, что он успел присесть и укрыться на балконе. Снарядами разрушило его квартиру.
В результате обстрела мужчина лишился части ног, но при этом не унывает.
«Живой, и слава Богу», — отметил он.
Украинские военные регулярно наносят удары по жилым кварталам. Ранее, 29 мая, корреспондент «Известий» показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики 29 мая, в результате обстрела ВСУ погибла женщина, пострадали еще три человека.
Из-за обострения ситуации в Донбассе вследствие действий украинских националистов РФ 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей.
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