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В ДНР сообщили об обстреле поселка на севере Горловки со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Гольмовский на севере Горловки. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5:40 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Гольмовский, выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Накануне житель Горловки рассказал корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву об обстреле со стороны ВСУ. Он считает, что его спасло то, что он успел присесть и укрыться на балконе. Снарядами была разрушена его квартира.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов Макеевки со стороны ВСУ.

До этого, 28 мая, ВСУ обстреляли Еленовку и Горловку, была применена артиллерия калибром 122 мм.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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