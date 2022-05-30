Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои. Об этом заявил в понедельник, 30 мая, штаб территориальной обороны республики.

«Раненого надо эвакуировать на 10-12 км под шквальным огнем противника»
Как сражаются медики в Донбассе на примере одного добровольца: репортаж спецкора «Известий» из Авдеевки

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 мая войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободили и установили полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван.

«Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреливают освобожденные кварталы Северодонецка.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин назвал «Известиям» стратегическую важность освобождения Северодонецка. По его словам, это позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск.

27 мая военный эксперт Владислав Шурыгин сказал «Известиям», что освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение. Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на севере ДНР необходимо ускорить спецоперацию из-за того, что Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе на фоне обстрелов со стороны украинских сил. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022