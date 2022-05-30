Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои. Об этом заявил в понедельник, 30 мая, штаб территориальной обороны республики.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 мая войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободили и установили полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван.

«Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреливают освобожденные кварталы Северодонецка.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин назвал «Известиям» стратегическую важность освобождения Северодонецка. По его словам, это позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск.

27 мая военный эксперт Владислав Шурыгин сказал «Известиям», что освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение. Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на севере ДНР необходимо ускорить спецоперацию из-за того, что Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе на фоне обстрелов со стороны украинских сил. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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