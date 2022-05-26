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Пушилин сообщил о необходимости ускорить операцию на севере ДНР

Пушилин сообщил о необходимости ускорить операцию на севере ДНР из-за ситуации с водой
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На севере Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо ускорить спецоперацию из-за того, что Киев перекрыл воду. Такое заявление сделал в четверг, 26 мая, глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

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Отмечается, что Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки. В этих городах сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением.

«Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — сказал глава ДНР.

Также Пушилин выразил уверенность, что «если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».

Он подчеркнул, что нужно иметь запас времени, чтобы восстановить водоснабжение до холодного времени года.

14 мая также стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали шлюз на Мироновском водохранилище в Луганской Народной Республике (ЛНР). Мироновское водохранилище, расположенное около Светлодарска, является третьим по величине водоемом региона. Оно было создано в 1951 году для обслуживания Мироновской гидрорециркуляционной электростанции. Теперь конструкции шлюза сильно повреждены и частично обрушились.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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