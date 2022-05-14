Украинские военные взорвали шлюз на водохранилище в ЛНР

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали шлюз на Мироновском водохранилище в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу, 14 мая, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Видеоподтверждение теракта ВФУ на Мироновском водохранилище. Под угрозой подтопления ряда населенных пунктов ЛНР», — рассказал Марочко.

На кадрах видно, что конструкции шлюза сильно повреждены и частично обрушились. Мироновское водохранилище, расположенное около Светлодарска, является третьим по величине водоемом региона. Оно было создано в 1951 году для обслуживания Мироновской гидрорециркуляционной электростанции.

Ранее в этот день здание детского сада в Петровском районе Донецка попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. Также при обстреле пострадало здание местной школы. В штабе призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище при обстрелах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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