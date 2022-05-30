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Эксперт назвал стратегическую важность освобождения Северодонецка

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военный эксперт в беседе с «Известиями» рассказали, что освобождение города Северодонецка и соседнего Лисичанска позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск.

Освобождая Донбасс: войска России и ЛНР ведут бои в районе Северодонецка
В результате наступления создана угроза окружения последнего узла обороны ВСУ в Луганской республике

«Наступление на окраинах Северодонецка сейчас нужно не только для освобождения города. Штурмовые действия на этом направлении не позволяют противнику отвести силы из агломерации и постоянно держат его в напряжении», — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, в городе скованы сотни и тысячи солдат ВСУ, которых сейчас украинскому командованию не хватает на подступах к Бахмуту. Они все находятся под угрозой окружения, не менее внушительного, чем было в Мариуполе, подчеркнул специалист.

Успешное взятие Северодонецка и Лисичанска завершит освобождение территории всей Луганской Народной Республики, добавил эксперт.

Кроме того, как считает Шурыгин, это высвободит большое количество войск, которые задействованы сейчас, и позволит выйти к Славянску и Краматорску.

«Но легким освобождение населенных пунктов не будет: из жилой застройки ВСУ выбьют, но в Северодонецке обширная промзона, за которую те могут попробовать зацепиться, предупредил специалист. Чтобы развить наступление на Лисичанск, еще потребуется преодолеть Северский Донец, мосты через который разрушены или сильно повреждены», — отметил он.

В воскресенье, 29 мая, в пресс-службе Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили о том, что после закрепления наступающих войск в Северодонецке по нему активизировался огонь всех средств украинской артиллерии.

Ранее в ЛНР сообщили, что город находится в оперативном окружении, переброска подкреплений в него из соседнего Лисичанска затруднена или блокирована из-за разрушения мостов через Северский Донец и огневого контроля над ними.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не за городами: как союзные войска пробиваются к центру Северодонецка

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