Эксперт назвал стратегическую важность освобождения Северодонецка

Военный эксперт в беседе с «Известиями» рассказали, что освобождение города Северодонецка и соседнего Лисичанска позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск.

«Наступление на окраинах Северодонецка сейчас нужно не только для освобождения города. Штурмовые действия на этом направлении не позволяют противнику отвести силы из агломерации и постоянно держат его в напряжении», — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, в городе скованы сотни и тысячи солдат ВСУ, которых сейчас украинскому командованию не хватает на подступах к Бахмуту. Они все находятся под угрозой окружения, не менее внушительного, чем было в Мариуполе, подчеркнул специалист.

Успешное взятие Северодонецка и Лисичанска завершит освобождение территории всей Луганской Народной Республики, добавил эксперт.

Кроме того, как считает Шурыгин, это высвободит большое количество войск, которые задействованы сейчас, и позволит выйти к Славянску и Краматорску.

«Но легким освобождение населенных пунктов не будет: из жилой застройки ВСУ выбьют, но в Северодонецке обширная промзона, за которую те могут попробовать зацепиться, предупредил специалист. Чтобы развить наступление на Лисичанск, еще потребуется преодолеть Северский Донец, мосты через который разрушены или сильно повреждены», — отметил он.

В воскресенье, 29 мая, в пресс-службе Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили о том, что после закрепления наступающих войск в Северодонецке по нему активизировался огонь всех средств украинской артиллерии.

Ранее в ЛНР сообщили, что город находится в оперативном окружении, переброска подкреплений в него из соседнего Лисичанска затруднена или блокирована из-за разрушения мостов через Северский Донец и огневого контроля над ними.

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