ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк

Вооруженные силы Украины обстреливают освобожденные кварталы Северодонецка. Как это выглядит изнутри, увидел один из первых журналистов, попавший в город, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Снимать на улице какие-либо сюжеты абсолютно невозможно из-за смертельной опасности. Журналисты только готовятся подойти к одному из домов вместе с военными, как тут же рядом раздаются громкие взрывы. Приходится спасать свою жизнь бегством в укрытие.

Из автомобиля хорошо просматриваются здания Лисичанска, который находится неподалеку. Там находятся украинские боевики и ведут огонь по Северодонецку. При этом в городе осталось много мирных жителей, которые не эвакуировались. По машине с журналистами они, судя по всему, тоже целились.

Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин назвал «Известиям» стратегическую важность освобождения Северодонецка. По его словам, это позволит в дальнейшем успешно наступать на Славянск и Краматорск.

За день до этого официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России «вклинились в линию обороны противника в городе Северодонецк, отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех».

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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