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Корреспондент «Известий» побывал в окопах в Марьинке

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Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин побывал в окопах в городе Марьинка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта продолжаются бои. На опубликованных кадрах с места событий можно услышать звуки выстрелов. Обстановку осложняет не прекращающийся дождь. Лужи и грязь образовались в окопах, где укрываются бойцы ДНР.

Боец ДНР рассказал корреспонденту, что чудом остался жив — снайперская пуля попала ему в бронежилет в область груди.

«Мы пошли в наступление, снайпер снял товарища моего. Начали работать, присели и невозможно головы было поднять даже. Тяжело очень. Мне пуля вот попала в жилет, потом в рукав», — рассказал он.

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Ранее 13 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии площадь Героев Великой Отечественной войны в городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР). На кадрах видно, что на месте удара образовалась воронка.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. В феврале 2022 года обстановка в регионе значительно ухудшилась из-за обстрелов со стороны ВСУ, как рассказали в ДНР и ЛНР, военные применяли тяжелое вооружение, несмотря на его запрет Минскими договоренностями и объявленный режим прекращения огня.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и попросили о помощи. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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