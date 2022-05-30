На Украине предложили запретить публичное использование российской музыки

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, который запрещает публичное исполнение российской музыки, а также гастроли российских исполнителей на территории страны.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на территории Украины предлагается запретить «публичное исполнение, показ, демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором».

Однако законопроект предусматривает и исключения для отдельных категорий артистов. Таковые предлагается сделать для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса.

15 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

На Украине уже не первый год существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В этот пополняющийся перечень входят такие артисты, как: Алексей Червяков, Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др. Чаще российские артисты попадают в этот список под предлогом того, что якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины».