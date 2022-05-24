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Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку

Басурин заявил, что подразделения ДНР не планируют входить в Авдеевку
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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В Авдеевку силы Донецкой Народной Республики (ДНР) не заходили и не планируют заходить. Такое заявление во вторник, 24 мая, сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

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Он уточнил, что планируется перекрыть логистические пути украинских сил в Авдеевке, после чего начать переговоры.

«Я опровергаю заявление о том, что наши вошли в Авдеевку. Это в основном делают украинские представители, пугая как население Украины, так и весь мир тем, что мы зашли в Авдеевку», — сказал он.

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При этом отметил, что в Авдеевку заходить нет даже в планах, так как имеется опыт Мариуполя, а у луганчан есть опыт Рубежного. По его словам, Авдеевка будет полностью блокирована — «после этого будем разбираться».

«Будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — заключил представитель ДНР.

Кроме того, Басурин подчеркнул, что проблема Авдеевки заключается в том, что там находится коксохимический завод. И он отметил, что именно оттуда «украинские ВС стреляют по городу Ясиноватая и Донецку в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать завод».

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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