72% россиян поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 30 мая представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как выяснилось, уровень поддержки специальной военной операции в течение трех месяцев с момента ее начала сохраняется в РФ на стабильно высоком уровне. Решение о ее проведении поддерживают 72% граждан, не поддерживают — 18%. Затруднились ответить — 10%.

Не меняется среди россиян и понимание целей спецоперации. Согласно ответам респондентов, которых было опрошено 1,6 тыс. человек, на первом месте стоит вариант — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (40%). Каждый пятый считает, что целью спецоперации является изменение политического курса Украины и очистка ее от нацистов (20%). 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

При этом уровень общественных протестных настроений с марта 2022 года снизился еще на 4 п.п.: по данным на 26 мая, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают только 14%. Для сравнения, год назад такое мнение выражал каждый четвертый (26%).

27 мая сообщалось, что уровень доверия жителей России президенту РФ Владимиру Путину превысил 81%, а уровень одобрения его деятельности составил 78,4%.

30 марта сообщалось, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, выросло до 76%. Это было выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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