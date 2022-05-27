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81% опрошенных россиян выразили доверие Владимиру Путину

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Уровень доверия жителей России президенту РФ Владимиру Путину превысил 81% , а уровень одобрения его деятельности составил 78,4%. Такие данные в пятницу, 27 мая, привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В опросе, который проходил с 16 по 22 мая, приняли участие 1,6 тыс. жителей РФ старше 18 лет.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%», — уточняется в материалах социологической службы.

Согласно опросу, деятельность правительства Российской Федерации одобряют 52,3% людей, к работе премьер-министра страны положительно относятся 52,5% интервьюируемых, а доверяют ему 63,8%.

В материале подчеркивается также, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,4%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 29,5%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,7%.

Партию «Единая Россия» поддерживают 41,2% человек, КПРФ —11,2%, «Новые люди» — 4,5%, ЛДПР — 8,4%, «Справедливую Россию — За правду» — 5,7%.

Опрос, проводимый с 10 по 15 мая, показал, что Путину доверяют 80,7% граждан страны. Результатами ВЦИОМ поделился 20 мая. Тогда в нем также приняли участие 1, 6 тыс. совершеннолетних жителей РФ.

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