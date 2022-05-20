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Уровень доверия россиян Путину приблизился к 81%

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину приблизился к 81%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% граждан страны. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 20 мая, на основе опроса 1, 6 тыс. россиян.

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Опрос проводился с 10 по 15 мая. По сумме ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю» показатель доверия президенту составил 80,7%.

Показатель одобрения работы президента за этот период составил 77,7%.

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Что касается работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства в целом, то показатели доверия составили 61,2% и 52,2% соответственно.

Как отмечает генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, одобрение россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента России выросло на четверть после начала спецоперации по защите Донбасса.

«Точкой перелома» в рейтинге стал февраль. Это то, что называют «донбасский консенсус», который может продлиться несколько лет. Это высокая общественная поддержка президента — не просто как главы государства, но и как Верховного главнокомандующего», — сказал Федоров на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По его словам, поддержку президенту и его политическому курсу оказывает довольно широкая и сплоченная коалиция людей с разными взглядами, с разными подходами и жизненными ценностями.

Ранее опрос ВЦИОМа, проведенный в конце марта, выявил рост числа россиян, поддерживающих спецоперацию. Их число составило 73%, что на 8 процентных пунктов выше по сравнению с аналогичным опросом от 27 февраля.

Кроме того, как выяснили социологи, большинство россиян (88%) видят угрозу РФ от нацистских организаций Украины. Около 70% респондентов заявили об их официальной поддержке Киевом. Данная точка зрения доминировала среди опрошенных всех возрастов.

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