«Известия» сняли уничтожение опорного пункта ВСУ в поселке Пески

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин стал свидетелем работы минометчиков бригады «Русь». В распоряжении «Известий» 7 мая появились кадры уничтожения опорного пункт ВСУ в поселке Пески, из которого украинские формирования регулярно обстреливают западную часть Донецка.

На кадрах видно, как снаряды попадают в двухэтажное здание, в котором располагались украинские военные.

Как рассказал командир взвода батальона «Русь» с позывным «Белорус», в Песках расположен мощный укрепрайон, который ВСУ создавали на протяжении восьми лет. Силы ДНР постепенно уничтожают инфраструктуру противника и продвигаются.

«Сегодня был уничтожен наблюдательный пункт противника, откуда они корректировали огонь минометов и артиллерии, которая работала по Донецку, по жилым кварталам», — указал он.

«Белорус» добавил, что ранее на данных позициях были флаги Украины, а недавно появились «Правого сектора» (запрещен в РФ).

Ранее в субботу военкор Александр Мартемьянов показал последствия ударов украинских военных из «Градов» по Кировскому району Донецка. Очевидцы рассказали, что атаки ВСУ носят регулярный характер, дети вынуждены прятаться в подвалах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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