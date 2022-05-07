Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ района Донецка

Военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов показал последствия ударов украинских военных из «Градов» по Кировскому району Донецка.

Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

«Услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел снаряд, который сюда полетел. Он пролетал над теми деревьями», — показывает ребенок.

Мальчик отметил, что вынужден с семьей укрываться от украинских обстрелов в подвале.

В результате атаки ВСУ по району сильно пострадал двухэтажный жилой дом. Крыша уничтожена почти полностью. Пока наступило затишье, местные жители разбирают завалы во дворе. Городские рабочие занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее 7 мая украинские военные ударили ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области. Пострадали четыре человека.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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