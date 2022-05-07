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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ района Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов показал последствия ударов украинских военных из «Градов» по Кировскому району Донецка.

Мальчик, ставший очевидцем обстрела, рассказал журналистам, что район практически каждый день обстреливается ВСУ.

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«Услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел снаряд, который сюда полетел. Он пролетал над теми деревьями», — показывает ребенок.

Мальчик отметил, что вынужден с семьей укрываться от украинских обстрелов в подвале.

В результате атаки ВСУ по району сильно пострадал двухэтажный жилой дом. Крыша уничтожена почти полностью. Пока наступило затишье, местные жители разбирают завалы во дворе. Городские рабочие занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее 7 мая украинские военные ударили ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области. Пострадали четыре человека.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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