Четыре человека пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по городу под Херсоном

Украинские военные ударили ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области. Пострадали четыре человека, сообщил 7 мая корреспондент «РИА Новости» с места инцидента.

По словам местных жителей, обстрел произошел рано утром около 6:30. Никто не погиб. В результате произошедшего повреждены минимум десять жилых домов, оборвана линия электропередачи. В стенах зданий остались выбоины от осколков, характерных при применении кассетных боеприпасов.

В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, а горожане разбирают завалы.

Ранее 7 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Ясиноватую. Было выпущено 10 ракет. Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на месте падения снарядов, выпущенных в районе железнодорожного узла в Ясиноватой. Журналист показал неразорвавшиеся кассеты и отметил, что они опасны, с ними будут работать саперы.

Кроме того, в этот же день представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенному пункту Золотое-5. Погибла женщина.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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