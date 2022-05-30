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На Украине призвали срочно минировать Киев, Сумы и Чернигов

Глава теробороны Днепра призвал срочно минировать Киев и другие города Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenkoukrinform
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Бизнесмен Геннадий Корбан, возглавляющий территориальную оборону Днепра, призвал немедленно заняться укреплением северной границы Украины путем минирования ряда городов. Такое заявление Корбан сделал на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Мета, признанной экстремистской в РФ) 30 мая.

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«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — написал он.

С чем конкретно связан его призыв, глава теробороны не уточнил. Как отмечает издание «Украина.ру», в мае украинские СМИ сообщали, что власти страны дали команду готовить к обороне город Днепр.

27 мая сообщалось, что мэр украинского Днепра Борис Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича. В своем Telegram-канале Филатов отметил, что несколько недель назад Арестович убеждал людей в том, что боевые действия на Украине «скоро закончатся», а потом назвал ситуацию аховой.

Ранее, 11 мая, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр, они намерены взорвать объект в случае подхода российских войск и сил Донецкой Народной Республики (ДНР). По словам генерал-полковника, в настоящее время боевики берут плату с гражданских за проезд по мосту.

24 мая сообщалось, что Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет приблизительно 80 г. Но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

23 мая военнослужащие Росгвардии РФ разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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