Росгвардейцы ликвидировали более 600 мин в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардия вскрыла очередное военное преступление украинских националистов. С использованием реактивной системы залпового огня «Ураган» радикалы произвели дистанционное минирование местности вблизи населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет приблизительно 80 г. Но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

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«Зачастую она не убивает, но калечит человека. Небольшой размер мины осложняет ее поиск, особенно в густой траве. Саперы Росгвардии проявляют максимум профессионализма для их обезвреживания», — добавили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

В тот же день сообщалось, что российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая.

Российскими войсками проводится разминирование и других территорий, освобожденных от украинских националистов. Среди них, например, пляж недалеко от порта Мариуполя. Саперы отмечали, что в песке найдено много неразорвавшихся снарядов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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